Migrazione circolare, giovani egiziani crescono nelle imprese pugliesi





BARI (ITALPRESS) – Valorizzare le opportunità della migrazione circolare e qualificata del lavoro tra Italia ed Egitto. È l’obiettivo del progetto NET-Work You, presentato in Fiera del Levante a Bari. Finanziato dall’Unione europea, il programma avrà una durata di tre anni e coinvolgerà cento giovani egiziani, formati nei settori dell’Ict e dell’agricoltura sostenibile, ospitati da imprese pugliesi per tirocini e percorsi di crescita professionale.

© Riproduzione riservata