Omaggio a Vargas Llosa: incontro
per ricordare il Premio Nobel
Un evento speciale dedicato a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel per la Letteratura, si terrà lunedì 22 settembre alle 17 alla Biblioteca Statale di Cremona nella Sala Virginia Carini Dainotti di via Ugolani Dati 4.
L’iniziativa, dal titolo “Raccontare storie per trasformare in possibile l’impossibile”, intende rendere omaggio al grande scrittore peruviano recentemente scomparso, attraverso un approfondimento critico e un momento di riflessione culturale e artistica.
La conferenza sarà tenuta dalla professoressa Daniela Negri, che guiderà il pubblico in un percorso attraverso la vita, le opere e l’eredità letteraria di Vargas Llosa, una delle voci più autorevoli della letteratura contemporanea.
Ad arricchire l’appuntamento, la partecipazione artistica di Massimiliano Pegorini e del Coro & Ensemble Voz Latina, che offriranno al pubblico un contributo musicale in sintonia con l’atmosfera dell’incontro.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Cremona, la Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, l’Associazione Latinoamericana di Cremona, la Società Dante Alighieri – Comitato di Cremona e la stessa Biblioteca Statale di Cremona.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.