Ultime News

19 Set 2025 Tragedia in via Buoso da Dovara:
82enne muore travolta da un'auto
19 Set 2025 USC Store Stadio: allo Zini
un punto vendita rinnovato
19 Set 2025 Giuseppe Spatola nuovo presidente
del Gruppo Cronisti Lombardi
19 Set 2025 Sicurezza, incontro in Regione:
in arrivo nuovi bandi e risorse
19 Set 2025 Punto Verde: su CR1 le nuove puntate
Torna il settimanale di agricoltura
Nazionali

Tim Burton e Monica Bellucci, storia finita: annunciata la separazione

(Adnkronos) – Il regista americano Tim Burton e l’attrice italiana Monica Bellucci, hanno annunciato oggi la loro separazione, in un comunicato inviato all’Afp.  

“È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi”, hanno spiegato le due celebrità in una dichiarazione congiunta. 

Il regista di “Edward mani di forbice” e “Il mistero di Sleepy Hollow” e l’attrice di “Mission Cleopatra” e “Irréversible” si erano incontrati al Festival Lumière di Lione nell’ottobre 2022, dove l’attrice gli ha conferito il Premio Lumière alla carriera. Da lì è nata una relazione che ha portato alla collaborazione artistica con il film “Beetlejuice”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024 è stato un successo al botteghino nordamericano, incassando quasi 300 milioni di dollari. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...