20 Set 2025 Scacchi che passione: premiazioni
e corsi all'Accademia Cremonese
20 Set 2025 Carlo Pedrazzini presidente
di Pizzighettone Fiere dell’Adda
20 Set 2025 Allevamento e sostenibilità:
inaugurazione a Pizzighettone
20 Set 2025 Piloni: "Serve un albo
per i contoterzisti agricoli"
20 Set 2025 "La partita dell'amicizia",
sport e valori a Cristo Re
Andria, rider di 18 anni muore nello scontro con un’auto

(Adnkronos) – Un rider di 18 anni è morto in un incidente ad Andria. Il ragazzo, in servizio, intorno alle 23.30 si è scontrato con un’auto in viale Virgilio, all’angolo con via Ospedaletto e viale Orazio. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima all’ospedale di Andria. Inutili i tentativi di rianimare il ragazzo. In corso le indagini per accertare la dinamica dell’incidente. 

