Ultime News

20 Set 2025 Impianti sportivi, risponde
Zanacchi: "L'amministrazione c'è"
20 Set 2025 Cantieri Capelli, premiata a Genova
l'imbarcazione "Stradivari 52"
20 Set 2025 Centro Cr2 Sinapsi, un anno
di attività incontri e laboratori
20 Set 2025 I 70 anni del Panathlon di Cremona
tra storia, valori e testimonianze
20 Set 2025 Emergenza sanitaria in carcere,
i Radicali scrivono all'Asst
Nazionali

Attacco informatico in Europa: tre aeroporti in tilt, le possibili cause

(Adnkronos) – Un attacco informatico ha mandato letteralmente in tilt tre grandi aeroporti europei: Bruxelles, London Heathrow e Berlino. “Sia per la tipologia di attacco che per alcuni software, che sarebbero stati utilizzati, non escluderei la matrice di qualche cybergang russa” spiega all’Adnkronos Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia Postale, parlando del attacco cyberattacco agli scali europei di Bruxelles, quello londinese di Heathrow e quello di Berlino. 

”I primi dati parlano di un attacco Ransomware a una società che fornisce servizi di check in che avrebbe sfruttato per l’ingresso alcune vulnerabilità abbastanza note – aggiunge -. Sembrerebbe qualcosa già visto in passato in letteratura e ascrivibile al mondo delle cybergang russofone’. (Di Giorgia Sodaro)  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...