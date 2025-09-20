Ultime News

Bologna-Genoa 2-1, decide Orsolini su rigore: rimonta (con Var) al Dall’Ara

(Adnkronos) – Il Bologna vince in rimonta 2-1 sul Genoa allo stadio Dall’Ara. Ospiti in vantaggio con Ellertsson al 64′, pareggio di Castro al 74′ e gol vittoria al 99′ con Orsolini che realizza un rigore concesso dopo il controllo al Var. Con questo successo la squadra di Italiano sale a sei punti mentre la formazione di Vieira resta ferma a 2.  

Dopo un primo tempo di grande equilibrio, nella ripresa al 63′ gli ospiti passano in vantaggio con la rete di Ellertsson: filtrante verticale di Malinovskyi per Ellertsson che si presenta a tu per tu con Skorupski e lo batte con un destro potente sotto la traversa. il Bologna non ci sta e trova il pareggio dieci minuti al 74′ dopo con una rete di Castro da bomber di razza. L’attaccante rossoblu anticipa i difensori sul cross basso di Cambiaghi e con un tocco preciso batte Leali per l’1-1. Nel finale la squadra di Italiano spinta dal pubblico riesce nel sorpasso: fallo di mano in area di Carboni rilevato dal Var e Orsolini dal dischetto non sbaglia e fa 2-1 che chiude il match.  

