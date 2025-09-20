Dai gialli ai classici con incursioni nei testi di autori emergenti: è amplio il ventaglio di libri inseriti nel progetto di book-crossing a Paderno Ponchielli, dov’era allestita da tempo una “casetta” porta volumi davanti alle scuole accanto a Palazzo Comunale e ora sono state installate altre due strutture lignee nelle frazioni di Acqualunga Badona e Ossolaro.

L’iniziativa intende favorire lo scambio letterario gratuito fra i cittadini e magari anche i visitatori, che passano in zona per una biciclettata nella campagna cremonese o per scoprire il patrimonio esposto al Museo Ponchielliano. C’è inoltre un risvolto sociale: le due nuove casette sono state realizzate dalla falegnameria Sharewood di Cooperativa Nazareth.

Il metodo è semplice, si può prendere un libro e lasciarne un altro in cambio, in un circolo virtuoso di cultura. Al momento, i titoli scelti dall’amministrazione comunale spaziano fra epoche e stili. In prospettiva l’intenzione sarebbe introdurre nello scambio anche libri per ragazzi, già stimolati con diverse proposte culturali sul territorio padernese.

Il servizio di Federica Priori

