Nazionali

Formula 1, la griglia di partenza del Gp dell’Azerbaigian

(Adnkronos) –
Definita la griglia di partenza del Gp dell’Azerbaigian. Nelle qualifiche di oggi, sabato 20 settembre, Max Verstappen si è preso la pole position facendo segnare il tempo più veloce con un 1’41″117 in una sessione caratterizzata da incidenti e bandiere rosse. Accanto a lui ci sarà la straordinaria Williams di Carlos Sainz, mentre in terza posizione ecco la Racing Bulls di Liam Lawson. Lontane le McLaren, con il leader del Mondiale Oscar Piastri finito a muro nel Q3 e che partirà dalla nona posizione, mentre Lando Norris scatterà dalla settima.  

Notte fonda per la Ferrari, con Hamilton che non supera il Q2 e partirà 12esimo, mentre Leclerc sarà decimo dopo un incidente che lo ha fatto finire sulle barriere. Ecco la griglia di partenza del Gp dell’Azerbaigian. 

 

1. Max Verstappen (Red Bull) 

2. Carlos Sainz (Williams) 

3. Liam Lawson (Racing Bulls) 

4. Kimi Antonelli (Mercedes) 

5. George Russell (Mercedes) 

6. Yuki Tsunoda (Red Bull) 

7. Lando Norris (McLaren) 

8. Isack Hadjar (Racing Bulls) 

9. Oscar Piastri (McLaren) 

10. Charles Leclerc (Ferrari) 

11. Fernando Alonso (Aston Martin) 

12. Lewis Hamilton (Ferrari) 

13. Gabriel Bortoleto (Sauber) 

14. Lance Stroll (Aston Martin) 

15. Oliver Bearman (Haas) 

16. Franco Colapinto (Alpine) 

17. Nico Hulkenberg (Sauber) 

18. Esteban Ocon (Haas) 

19. Pierre Gasly (Alpine) 

20. Alexander Albon (Williams) 

 

