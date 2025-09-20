Ultime News

20 Set 2025 Oleificio Zucchi, il Family Day
con oltre 400 persone
20 Set 2025 Lions Club Cremona Host:
meeting di apertura anno
20 Set 2025 Cremona Edil Day, porte
aperte alla Cassa e Scuola edile
20 Set 2025 Festival della Salute,
successo alle Colonie Padane
20 Set 2025 Cerca di lanciarsi dal terzo piano
Salvata dagli agenti della Volante
Nazionali

Jacobs urtato durante la 4×100, ora il ricorso? Cos’è successo ai Mondiali di atletica

(Adnkronos) –
‘Giallo’ Marcell Jacobs ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. La staffetta italiana 4×100 non è riuscita a qualificarsi per la finale, ma c’è ancora la ‘speranza’ di rientrare nella gara che assegna le medaglie a causa di un contatto, da giudicare se irregolare, tra il velocista italiano, campione olimpico a Tokyo2020, e un atleta del Sudafrica. 

Tutto è successo al momento del primo passaggio di testimone. Jacobs, che partiva in seconda frazione, riceve il testimone da Andrea Desalu, scattato dai blocchi, ma al momento di cominciare a correre viene impattato da un velocista sudafricano, vicino di corsia, che lo sbilancia fino a farlo quasi cadere. 

Questo, ovviamente, ha portato a perdere tempo prezioso per Jacobs, che ha chiuso con il crono di 9″09, ma non è riuscito a dare lo sprint che serviva agli azzurri per raggiungere la finale. Ai microfoni di Rai Sport al termine della gara sono stati gli stessi atleti ad annunciare che valuteranno gli estremi per fare ricorso. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...