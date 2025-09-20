Riparte “24minuti” con la sua terza stagione. Invariata la formula e la durata, 24minuti appunto, e il doppio appuntamento con l’approfondimento del weekend di CR1: sabato e domenica alle 19.30. Ospiti di Simone Bacchetta, anche in questa stagione, saranno accademici, professionisti, medici, in generale esperti nei più svariati settori.

Ci occuperemo di geopolitica, economia, ambiente e clima, medicina, scuola e università, intelligenza artificiale, giovani, anziani e welfare, giustizia, migrazioni, cybersicurezza, energia, volontariato, società e costume, ma sempre con un filo che ci possa legare all’attualità, a ciò che accade in Italia e nel mondo attorno a noi, che meglio potremo capire e leggere con l’aiuto via via degli ospiti che si alterneranno durante le puntate.

Partiamo sabato con il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore di Difesa e Aeronautica e consulente scientifico dell’Istituto Affari Internazionali. Parleremo di Gaza e Medioriente, Ucraina e crisi internazionali. Domenica sarà la volta del fotoreporter Tony Gentile, professionista di lungo corso e autore del celebre scatto che ritrae Falcone e Borsellino spalla a spalla sorridenti. Era la primavera del 1992, quello scatto divenne uno dei simboli della lotta alla mafia.

