Ultime News

20 Set 2025 Oleificio Zucchi, il Family Day
con oltre 400 persone
20 Set 2025 Lions Club Cremona Host:
meeting di apertura anno
20 Set 2025 Cremona Edil Day, porte
aperte alla Cassa e Scuola edile
20 Set 2025 Festival della Salute,
successo alle Colonie Padane
20 Set 2025 Cerca di lanciarsi dal terzo piano
Salvata dagli agenti della Volante
Nazionali

Mudryk, ‘pazza idea’ per Los Angeles 2028: alle Olimpiadi da velocista dopo lo stop nel calcio per doping

(Adnkronos) – L’idea clamorosa potrebbe portarlo dal calcio all’atletica. Dal pallone alle Olimpiadi. Mychajlo Mudryk, attaccante del Chelsea attualmente fermato per doping, avrebbe in testa un’idea non proprio semplice e banale. Darsi allo sprint e partecipare ai Giochi di Los Angeles nel 2028. La notizia è stata riportata dal quotidiano spagnolo Marca. Il progetto di Mudryk, in questo senso, è anche in fase avanzata, visto che ha già cominciato ad allenarsi insieme ad atleti e olimpionici ucraini.  

Per qualificarsi alla prossima rassegna a cinque cerchi, Mudryk dovrà in ogni caso soddisfare i ‘requisiti minimi’ della World Athletics. E ovviamente qualificarsi a livello nazionale, nel 2027. Una sfida non semplice, anche per un calciatore che in carriera ha fatto della velocità uno dei suoi punti di forza.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...