20 Set 2025 L'approfondimento del weekend
su CR1 con "24 minuti"
20 Set 2025 Vasca anti-allagamenti nell'area
verde di via Lugo: avviato l'iter
20 Set 2025 Centropadane srl, stallo su licenziati
il 23 settembre incontro in Provincia
19 Set 2025 Sciopero per Gaza, Cgil e pacifisti
per chiedere lo stop al massacro
19 Set 2025 Morde la mano alla madre e le prede
i soldi. Rapina: 37enne condannato
Musetti-Prizmic: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 20 settembre, il croato Dino Prizmic, numero 121 del mondo, – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dell’Atp 500 di Chengdu, in Cina, uno dei primi tornei dello swing asiatico in cui ci sarà anche Jannik Sinner, di scena a Pechino. Musetti, al nono posto del ranking Atp, è reduce dall’eliminazione ai quarti di finale degli Us Open proprio per mano del numero 2 del mondo e va a caccia del pass per le Finals di Torino. 

 

La sfida tra Musetti e Prizmic è in programma oggi, sabato 20 settembre, alle 8.30 ora italiana. Quello in Cina sarà il primo precedente tra i due, che non si sono mai affrontati finora in carriera. 

 

Musetti-Prizmic sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

