Il consigliere regionale Matteo Piloni ha incontrato venerdì pomeriggio i vertici di Apima – il presidente Clevio De Micheli e il direttore Fabrizio Canesi – presso la sede dell’associazione a Cremona per un confronto a tutto campo sul tema dell’agricoltura, con particolare attenzione al ruolo dei contoterzisti. Una realtà, quella dei servizi in conto terzi, che riveste un’importanza strategica soprattutto in territori come la provincia di Cremona, dove l’agricoltura continua a rappresentare un settore trainante.

“Durante la scorsa legislatura in Regione Lombardia – ricorda Piloni – abbiamo ottenuto l’istituzione di un albo dedicato ai contoterzisti agricoli, misura di cui oggi si discute anche a livello nazionale”.

Il consigliere sottolinea inoltre come l’impegno sul tema non si sia mai interrotto: “Nei mesi scorsi – prosegue – abbiamo portato la questione all’attenzione della Commissione Agricoltura di Regione Lombardia. È fondamentale che la Regione sostenga con decisione la creazione di un albo nazionale dei contoterzisti agricoli, affinché questo riconoscimento non resti circoscritto al solo livello regionale”.

Piloni ha infine ribadito l’impegno a proseguire il confronto con le associazioni di categoria e a portare avanti, nelle sedi competenti, le istanze dei contoterzisti per garantire maggiore competitività e sostenibilità al comparto agricolo”.

