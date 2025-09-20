Ultime News

20 Set 2025 Cerca di lanciarsi dal terzo piano
Salvata dagli agenti della Volante
20 Set 2025 "Cascine padane", la mostra
al Museo della Civiltà Contadina
20 Set 2025 Colpo al bancomat di via Filzi:
è caccia ai malviventi
20 Set 2025 Scacchi che passione: premiazioni
e corsi all'Accademia Cremonese
20 Set 2025 Carlo Pedrazzini presidente
di Pizzighettone Fiere dell’Adda
Sinner, scelto il nuovo fisioterapista? Il video ‘misterioso’ sui social

Alejandro Resnicoff è il nuovo fisioterapista di Jannik Sinner? Un video che in queste ore sta facendo il giro dei social può rappresentare un indizio. Dopo la presentazione della sua Fondazione a Milano, il numero 2 del ranking Atp è partito per la Cina, dove tra poco inizierà la sua avventura all’Atp di Pechino. Uscendo dal suo hotel, Sinner ha firmato autografi e si è fermato per qualche selfie. E in un filmato girato da qualche fan del fuoriclasse azzurro è apparso proprio lui, Alejandro Resnicoff, professionista con una notevole esperienza maturata nel circuito Atp.  

Nel video Resnicoff parla con il manager di Sinner, Alex Vittur. Una casualità? Forse no, perché come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il fisioterapista è partito insieme a Jannik per la Cina. Potrebbe dunque essere lui il sostituto di Ulises Badio. La curiosità è che Sinner e l’argentino hanno già collaborato. Agli Us Open 2024, Resnicoff era intervenuto in campo dopo la caduta di Jannik sul 4-4 del secondo set, per un problema al polso. Quest’anno il fisioterapista ha invece dato una mano a Jannik a Wimbledon, durante la partita contro Dimitrov, per un fastidio al gomito.  

