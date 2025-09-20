Ultime News

20 Set 2025 La Juvi parte con il piede giusto:
battuta Forlì davanti al PalaRadi
20 Set 2025 Arredi incustoditi in centro:
la denuncia del Quartiere 16
20 Set 2025 Impianti sportivi, risponde
Zanacchi: "L'amministrazione c'è"
20 Set 2025 Cantieri Capelli, premiata a Genova
l'imbarcazione "Stradivari 52"
20 Set 2025 Centro Cr2 Sinapsi, un anno
di attività incontri e laboratori
Nazionali

Tensione a Fenix tra il cronista di Report e la scorta di Giuli: cosa è successo

(Adnkronos) – Momenti di tensione tra il giornalista di Report, il programma di Rai 3, Giorgio Mottola e gli uomini della scorta del ministro della Cultura Alessandro Giuli a Fenix, la festa del movimento giovanile di Fratelli d’Italia.  

Mottola ha denunciato di essere stato trattenuto dalla sicurezza, che l’avrebbe tirato per la giacca, mentre insieme ad altri cronisti chiedeva al ministro se “trasformeranno la Biennale in un megafono del trumpismo”.  

Il ministro, che non ha rilasciato dichiarazioni terminato il suo intervento sul palco nel panel “Estrarre l’eterno dall’effimero”, è stato scortato all’interno di un padiglione. Il giornalista si è rivolto a uno degli uomini della sicurezza del ministro: “Ma lei mi spinge così? Non dovete impedire ai giornalisti di fare domande. Stavo facendo le domande, non attentando alla sicurezza del ministro”. 

 

