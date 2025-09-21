Ultime News

21 Set 2025 "Cosa Bolle in pentola",
al via la nuova stagione
21 Set 2025 Cremo, secondo pari consecutivo:
contro il Parma finisce 0-0
21 Set 2025 Efrem Morelli conquista il bronzo
nei 50 rana ai mondiali di Singapore
21 Set 2025 Nuoto in Po, 7,5 Km nel fiume
Da Monticelli alla Baldesio
21 Set 2025 Strawoman, la carica dei 1.700:
successo per la corsa in rosa
Nazionali

Atp Chengdu, Musetti batte Basilashvili e vola in semifinale

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti vola in semifinale all’Atp 250 di Chengdu. Oggi, domenica 21 settembre, l’azzurro ha sconfitto il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 114 al mondo, con un doppio 6-3. Buona prova del numero 9, che vendica così l’eliminazione al primo turno di Wimbledon. Nel primo set Lorenzo trova il break decisivo nel quinto game, chiudendo poi il parziale in 40 minuti di gioco. Nel secondo set strappa invece il turno di battuta all’avversario nell’ottavo gioco. Per il toscano è la quinta semifinale stagionale. Al prossimo turno affronterà uno tra Taro Daniel e Alexander Shevchenko. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...