21 Set 2025 "Cosa Bolle in pentola",
al via la nuova stagione
21 Set 2025 Cremo, secondo pari consecutivo:
contro il Parma finisce 0-0
21 Set 2025 Efrem Morelli conquista il bronzo
nei 50 rana ai mondiali di Singapore
21 Set 2025 Nuoto in Po, 7,5 Km nel fiume
Da Monticelli alla Baldesio
21 Set 2025 Strawoman, la carica dei 1.700:
successo per la corsa in rosa
Nazionali

Bjk Cup, Italia ancora campione: dominio delle azzurre in finale contro gli Stati Uniti

(Adnkronos) –
L’Italia vince ancora la Bjk Cup, oggi domenica 21 settembre. Le azzurre della capitana Tathiana Garbin trionfano 2-0 nella finale contro gli Stati Uniti grazie a due prove sontuose di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. La toscana domina nel suo match contro Pegula e chiude sul 6-4 6-2, regalando il successo alla Nazionale dopo la prima vittoria di Cocciaretto in mattinata, doppio 6-4 contro Navarro. Per l’Italia è la sesta Bjk Cup, la seconda consecutiva. 

Il successo delle azzurre è stato commentato così da Jasmine Paolini, al termine del match: “Non so cosa dire, è fantastico. Grazie a tutti, alla nostra capitana, alla gente e ai tifosi italiani che sono qui. Per noi è stata una settimana straordinaria”. La campionessa azzurra ha poi aggiunto: “Giocare questa competizione è fantastico. Gli Stati Uniti sono molto forti, ma noi siamo state brave. Non è stato facile, non so se è più speciale dello scorso anno ma sicuramente è diverso”. 

