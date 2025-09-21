Ultime News

Nazionali

Coca-Cola, Pierini: “50 anni stabilimento Nogara, sito in crescita”

(Adnkronos) – “Oggi festeggiamo i primi 50 anni del più grande stabilimento di Coca-Cola in Europa. Un sito che è cresciuto negli ultimi 15 anni con 220 milioni di euro di investimento e crescerà nei prossimi 3-4 anni con altri 50 milioni di euro perché qui c’è un clima favorevole al lavoro e all’accoglienza delle imprese”. Così Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs e Sustainability director di Coca-Cola nel giorno delle celebrazioni per i 50 anni dello stabilimento di Coca-Cola a Nogara, in provincia di Verona.  

“Gli investimenti di sostenibilità – sottolinea – sono centrali per noi e sono fatti nella direzione di una riduzione dei consumi e massimizzazione dell’efficacia. Abbiamo nuove linee di produzione, software e tecnologie che ci consentono veramente di rendere questo stabilimento un fiore all’occhiello”. 

Infine una panoramica sul futuro: “Dobbiamo vedere – conclude – come il mercato reagirà, visto che non è un momento facile: noi abbiamo prodotti importanti e cerchiamo di portare sempre nuove proposte ai consumatori”. 

