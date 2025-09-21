Ultime News

Nazionali

F1, oggi si corre in Azerbaigian – Il Gp in diretta

(Adnkronos) – Tempo di Gran Premio in Formula 1. Oggi, domenica 21 settembre, il Mondiale riparte con il Gp dell’Azerbaigian: nell’iconico e suggestivo circuito cittadino di Baku, Max Verstappen partirà dalla pole position. A rincorrere le due McLaren, con il leader del Mondiale Oscar Piastri che scatterà nono e Lando Norris settimo. 

Lontanissime le Ferrari di Charles Leclerc, decimo, e Lewis Hamilton, dodicesimo. Si parte alle 13.  

 

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e sarà visibile anche in chiaro, ma in differita alle 16, su TV8. Il Gp si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

