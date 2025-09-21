Ultime News

21 Set 2025 "Cosa Bolle in pentola",
al via la nuova stagione
21 Set 2025 Cremo, secondo pari consecutivo:
contro il Parma finisce 0-0
21 Set 2025 Efrem Morelli conquista il bronzo
nei 50 rana ai mondiali di Singapore
21 Set 2025 Nuoto in Po, 7,5 Km nel fiume
Da Monticelli alla Baldesio
21 Set 2025 Strawoman, la carica dei 1.700:
successo per la corsa in rosa
Nazionali

Gp Azerbaigian, vince ancora Verstappen. Ordine di arrivo e classifica piloti Formula 1

(Adnkronos) –
Max Verstappen è re anche in Azerbaigian e vince il Gran Premio di Baku di oggi, domenica 21 settembre. Il fuoriclasse della Red Bull domina dall’inizio alla fine la gara e sfrutta il ritiro della McLaren di Oscar Piastri (a muro al primo giro) per riaprire il Mondiale di Formula 1, portandosi a 69 punti dall’australiano. L’olandese chiude davanti a Russell e Sainz. Quarta posizione per Kimi Antonelli. Male le Ferrari: Hamilton chiude ottavo davanti a Leclerc. Norris settimo. Ecco l’ordine di arrivo e la classifica piloti aggiornata.  

Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Baku di oggi, domenica 21 settembre:  

1 Max Verstappen Red Bull Racing
 

2 George Russell Mercedes +14.609 

3 Carlos Sainz Williams +19.199 

4 Kimi Antonelli Mercedes +21.760 

5 Liam Lawson Racing Bulls +33.290 

6 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +33.808 

7 Lando Norris McLaren +34.227 

8 Lewis Hamilton Ferrari +36.310
 

9 Charles Leclerc Ferrari +36.774
 

10 Isack Hadjar Racing Bulls +38.982 

11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +67.606 

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +68.262 

13 Alexander Albon Williams +72.870 

14 Esteban Ocon Haas F1 Team +77.580 

15 Fernando Alonso Aston Martin +78.707 

16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +80.237 

17 Lance Stroll Aston Martin +96.392 

18 Pierre Gasly Alpine 1 giro 

19 Franco Colapinto Alpine 1 giro 

20 Oscar Piastri McLaren ritiro 

Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gp di Baku:  

1 Oscar Piastri (McLaren) – 324 punti 

2 Lando Norris (McLaren) – 299 punti 

3 Max Verstappen (Red Bull) – 255 punti 

4 George Russell (Mercedes) – 212 punti 

5 Charles Leclerc (Ferrari) – 165 punti
 

6 Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 punti
 

7 Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 punti 

8 Alex Albon (Williams) – 70 punti 

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 punti 

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 37 punti 

11 Lance Stroll (Aston Martin)- 32 punti 

12 Carlos Sainz (Williams)- 31 punti 

13 Liam Lawson (Racing Bulls)- 30 punti 

14 Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 punti 

15 Esteban Ocon (Haas) – 28 punti 

16 Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti 

17 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20 punti 

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 punti 

19 Oliver Bearman (Haas) – 16 punti 

20 Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti 

 

 

