Ultime News

21 Set 2025 Cade nel canale navigabile
mentre pesca, ricerche in corso
21 Set 2025 Premio letterario per Doc-Piccioni
Non si esclude nuovo adattamento tv
21 Set 2025 Ad Annicco l’ingresso del nuovo
parroco don Fabrizio Ghisoni
21 Set 2025 La Cremo non si vuole fermare
Il Parma ha fame di punti
20 Set 2025 La Juvi parte con il piede giusto:
battuta Forlì davanti al PalaRadi
Nazionali

Investite da un furgone mentre vanno alla festa del paese, morte due 21enni a Brivio

(Adnkronos) – Proseguono le indagini dei carabinieri sul grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Brivio, in provincia di Lecco. Due ragazze 21enni sono morte dopo essere stata investite da un furgone mentre camminavano sul ciglio della strada probabilmente per raggiungere la festa del paese.  

Le giovani travolte sono morte sul colpo, mentre è rimasta illesa una terza amica che era con loro. Sul posto sono intervenuti soccorritori e carabinieri per gli accertamenti. Al vaglio la posizione dell’uomo, di 34 anni, che era alla guida del mezzo. 

