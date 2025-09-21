Ultime News

21 Set 2025 Cremo-Parma, scontri tra
tifoserie in via Mantova
21 Set 2025 Cade nel canale navigabile:
morto giovane di 20 anni
21 Set 2025 Premio letterario per Doc-Piccioni
Non si esclude nuovo adattamento tv
21 Set 2025 Ad Annicco l’ingresso del nuovo
parroco don Fabrizio Ghisoni
21 Set 2025 La Cremo non si vuole fermare
Il Parma ha fame di punti
Nazionali

Lega, Bossi firma la ‘Carta della Lombardia’: “Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia”

(Adnkronos) – Il fondatore della Lega Umberto Bossi annuncia all’Adnkronos di aver sottoscritto la ‘carta della Lombardia’, presentata da Massimiliano Romeo, uno degli esponenti storici della Lega nord e attuale capogruppo al Senato del Carroccio, che con lo slogan ‘Meno Roma in Lombardia, più Lombardia a Roma’ punta a una maggiore centralità della regione simbolo del Nord. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...