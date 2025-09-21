Mondiali atletica, oggi l’ultima giornata: gli italiani in gara, il programma e dove vederli

(Adnkronos) – Ultima giornata dei Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Oggi, domenica 21 settembre, gran finale della rassegna iridata con le ultime medaglie da assegnare. E l’Italia? Dopo lo storico record di medaglie (7) raggiunto grazie al bronzo di ieri di Nadia Battocletti nei 5000 metri, le ultime speranze azzurre sono sulla staffetta 4×400 femminile. Ecco il programma delle gare di oggi e dove vedere gli italiani in tv e streaming.

Ecco il programma di oggi, domenica 21 settembre, ai Mondiali di atletica:

02.05 Decathlon, 110 ostacoli

02.55 Decathlon, lancio del disco

04.35 Decathlon, salto con l’asta

10.35 Decathlon, tiro del giavellotto

12.05 Salto in alto (femminile), finale

12.35 800 metri (femminile), finale

12.47 5000 metri (maschile), finale

13.10 Lancio del disco (maschile), finale

13.20 4×400 maschile, finale

13.35 4×400 femminile, finale

13.49 Decathlon, 1500 metri

14.06 4×100 femminile, finale

14.20 4×100 maschile, finale

I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13-13:30 si passerà su Rai Sport Hd). Gare visibili anche in streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati.