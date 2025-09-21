Il successo di Doc è inarrestabile: non contento di fare da consulente alla sceneggiatura per “Doc – nelle tue mani”, la serie ispirata alla sua storia di vita, il medico cremonese Pierdante Piccioni è anche attivissimo nella scrittura, fresco di un riconoscimento letterario di tutto rispetto.

Racconta ai nostri microfoni: “Sabato 13 settembre io e il mio compagno di scrittura, Pierangelo Sapegno, con il libro Io ricordo tutto abbiamo vinto il primo premio al concorso letterario città di Salsomaggiore, una soddisfazione incredibile”.

Una storia, quella di Doc, che continua a piacere ed emozionare. Non si contano più gli adattamenti della serie realizzati in Europa e oltreoceano, ma in questo caso si tratta di un racconto diverso, quello di una figura quasi antitetica rispetto a Doc. Con una bella novità: non è da escludere infatti un nuovo adattamento televisivo per le storie di Piccioni:

“Potrebbe anche essere una minaccia non tanto velata – scherza Doc – Ma come il personaggio dei primi cinque libri ha generato Doc, c’è il rischio che anche questo, che è l’esatto contrario, una sorta di anti DOC (perché è un medico che ricorda tutto e non un amnesico) possa avere un futuro attraverso la macchina da presa”.

