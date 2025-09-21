Ultime News

21 Set 2025 Cremo-Parma, scontri tra
tifoserie in via Mantova
21 Set 2025 Cade nel canale navigabile:
morto giovane di 20 anni
21 Set 2025 Premio letterario per Doc-Piccioni
Non si esclude nuovo adattamento tv
21 Set 2025 Ad Annicco l’ingresso del nuovo
parroco don Fabrizio Ghisoni
21 Set 2025 La Cremo non si vuole fermare
Il Parma ha fame di punti
Nazionali

“Salvate i miei 5 figli”, l’appello del medico boliviano-palestinese bloccato a Gaza

(Adnkronos) – Il medico palestinese-boliviano Refaat Alathamna, intrappolato a Gaza, lancia un appello all’Italia in video diffuso dall’Adnkronos: “Sono padre di cinque figli, faccio appello al governo italiano affinché, attraverso le sue autorità diplomatiche, possa intervenire facendoci evacuare da Gaza. Abbiamo sofferto il peggio, voglio salvare i miei figli, tutto ciò che mi è rimasto”, dice il medico nel video chiedendo che il Ministero degli Esteri italiano possa intercedere e avviare le trattative con Israele. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...