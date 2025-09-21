Ultime News

21 Set 2025 Cremo-Parma, scontri tra
tifoserie in via Mantova
21 Set 2025 Cade nel canale navigabile:
morto giovane di 20 anni
21 Set 2025 Premio letterario per Doc-Piccioni
Non si esclude nuovo adattamento tv
21 Set 2025 Ad Annicco l’ingresso del nuovo
parroco don Fabrizio Ghisoni
21 Set 2025 La Cremo non si vuole fermare
Il Parma ha fame di punti
Nazionali

Serie A, oggi il derby Lazio-Roma – La partita in diretta

(Adnkronos) – Il grande giorno è arrivato. Oggi, domenica 21 settembre, si gioca il derby Lazio-Roma all’Olimpico. La stracittadina inizierà alle 12:30 e sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. 

I giallorossi hanno raccolto 6 punti nelle prime tre giornate di Serie A, ma sono reduci dal ko contro il Torino. Dall’altra parte, la squadra di Sarri ha conquistato solo 3 punti, rimediando due sconfitte contro Como e Sassuolo. 

Nella prossima giornata di campionato, la Roma affronterà il Verona in casa. Per la Lazio, trasferta a Marassi contro il Genoa.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...