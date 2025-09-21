Ultime News

21 Set 2025 Premio letterario per Doc-Piccioni
Non si esclude nuovo adattamento tv
21 Set 2025 Ad Annicco l’ingresso del nuovo
parroco don Fabrizio Ghisoni
21 Set 2025 La Cremo non si vuole fermare
Il Parma ha fame di punti
20 Set 2025 La Juvi parte con il piede giusto:
battuta Forlì davanti al PalaRadi
20 Set 2025 Arredi incustoditi in centro:
la denuncia del Quartiere 16
Nazionali

Torino-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L’Atalanta scende in campo in Serie A. La Dea sfida oggi, domenica 21 settembre, il Torino – in diretta tv e streaming – allo stadio Grande Torino, partita valida per la quarta giornata di campionato. La squadra di Juric, che ha sostituito Gasperini in panchina, è reduce dalla brutta sconfitta in Champions League contro i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain, che al Parco dei Principi si sono imposti con un netto 4-0.  

Quella di Baroni, subentrato a Vanoli dopo l’annata alla Lazio, invece ha trovato, nell’ultima giornata di Serie A, la sua prima vittoria della stagione contro la Roma 1-0 grazie al gol decisivo di Simeone. 

 

La sfida tra Torino e Atalanta è in programma oggi, domenica 21 settembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 

Torino(3-4-2-1): Israel; Maripan, Ismajli, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni 

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric 

 

Torino-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. 

 

