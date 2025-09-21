Torna ‘Da noi… a ruota libera’ con Francesca Fialdini, gli ospiti di oggi

(Adnkronos) – Oggi, domenica 21 settembre, alle 17.20 su Rai 1, parte la settima edizione di ‘Da noi… a ruota libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. L’obiettivo è, ancora una volta, raccontare storie di vita che sappiano far riflettere, con uno sguardo sempre attento all’attualità. Tanti gli ospiti che Fialdini accoglierà in uno studio rinnovato, con una nuova scenografia valorizzata – a cominciare dalla Ruota, simbolo del programma – da nuovi ledwall, che permetteranno un racconto sempre più ricco di immagini e filmati. Al centro del programma, le interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo, e i racconti di storie vere, forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio.

Ospiti della prima puntata saranno: Gabriel Garko, che si racconterà tra aneddoti della sua lunga carriera da attore e della sua vita privata; Veronica Pivetti e Carla Signoris, insieme protagoniste di ‘Balene – Amiche per sempre’, la nuova serie di Rai 1 in cui due amiche scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. Infine, Lamberto Boranga, leggenda dello sport: portiere di Serie A negli anni ’60, oggi ottantatreenne (anche cardiologo ancora in attività), in questa stagione 2025/2026 tornerà a volare tra i pali come portiere della Trevana, squadra di Prima Categoria dell’Umbria, che lo ha tesserato, diventando così il calciatore più anziano ancora in attività nei campionati FIGC.

Quest’anno Francesca Fialdini è una dei concorrenti di ‘Ballando con le stelle’. E proprio al programma del sabato sera di Rai 1 sarà dedicato uno spazio di ‘Da noi… a ruota libera’, per commentare, a caldo, quanto successo nella diretta di poche ore prima.

‘Da noi… a ruota libera’ è un programma di Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Elena Martelli, Luciana Matarese, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai, Monica Gallella. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy, Laura Mantelli.