21 Set 2025 Cade nel canale navigabile
mentre pesca, ricerche in corso
21 Set 2025 Premio letterario per Doc-Piccioni
Non si esclude nuovo adattamento tv
21 Set 2025 Ad Annicco l’ingresso del nuovo
parroco don Fabrizio Ghisoni
21 Set 2025 La Cremo non si vuole fermare
Il Parma ha fame di punti
20 Set 2025 La Juvi parte con il piede giusto:
battuta Forlì davanti al PalaRadi
Trump e la geografia, ancora una gaffe: “Guerra tra Cambogia e Armenia”

(Adnkronos) – Dopo la guerra tra Azerbaigian e Albania, Donald Trump ‘inventa’ il conflitto Cambogia e Armenia. Il presidente degli Stati Uniti interviene all’American Cornerstone Institute e, come di consueto, elenca i successi ottenuti come mediatore internazionale dall’inizio del suo secondo mandato alla Casa Bianca. 

 

Trump inizia ricordando l’accordo tra Armenia e Azerbaigian, sancito nello Studio Ovale. “Era una situazione che andava avanti da anni”, dice il presidente degli Stati Uniti, che rapidamente perde il controllo del mappamondo: “Cambogia e Armenia… Avevano appena iniziato ed era una situazione pessima”, dice con un mix tra Caucaso e Sud-Est asiatico. 

 

La nuova gaffe geografica arriva a pochi giorni dal precedente deragliamento. Durante la conferenza stampa a Londra con premier britannico Keri Starmer, infatti, Trump ha rivendicato i meriti per aver posto fine al conflitto tra ‘Aber Baijan’ e Albania, chiamando in causa Tirana per la terza volta in poche settimane. In realtà, ovviamente, si trattava di Azerbaigian e Armenia. 

