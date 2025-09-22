Ultime News

Atp Chengdu, Musetti batte Shevchenko e vola in finale

Lorenzo Musetti vola d’imperio alla finale dell’Atp 250 in corso a Chengdu, in Cina. L’azzurro, n. 9 del mondo, ha superato senza problemi il kazako Alexander Shevchenko, n. 96, in due set con il punteggio di 6-3 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Contenderà il trofeo al cileno Alejandro Tabilo, n. 112 Atp.  

Tra i due tennisti c’era stato solo un precedente, al secondo turno del Roland Garros 2023, vinto da Musetti in tre set. 

