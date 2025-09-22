Ultime News

Chengdu, oggi Musetti-Shevchenko in semifinale: orario, precedenti e dove vederla

Lorenzo Musetti torna in campo nell’Atp 250 di Chengdu. Oggi, lunedì 22 settembre, l’azzurro affronta il kazako Alexander Shevchenko nella semifinale del torneo cinese. Il numero 9 del ranking Atp è reduce dalla convincente vittoria contro Basilashvili, mentre il suo avversario ha regolato ai quarti di finale il giapponese Taro Daniel. Ecco i precedenti tra i due, l’orario del match e dove vederlo in tv e streaming.  

La sfida tra Musetti e Shevchenko inizierà non prima delle 13 italiane (le 19 locali). Tra i due c’è solo un precedente, al secondo turno del Roland Garros 2023, vinto da Musetti in tre set.  

Musetti-Shevchenko sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW 

