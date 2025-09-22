Una raffinata riflessione artistica che unisce linguaggio, memoria e materia in un dialogo coinvolgente con il pubblico: è la mostra Parole in Scatola di Tiziana Contu, allestita fino al 30 settembre alla Biblioteca Statale di Cremona, curata da Simone Fappanni e Caterina Ghisu.

L’artista sarda, esponente della fiber art, in questa personale non usa fili e tessuti bensì parole riuscendo a far “parlare gli oggetti”; elementi di uso quotidiano raccolti in spiaggia o custoditi in un cassetto e ancora vecchie foto ritrovate, che diventano veicolo di comunicazione; accompagnata dalla fedele Lettera22, iconica macchina da scrivere Olivetti premiata nel 1954 con il Compasso d’oro, Contu ha composto dei testi poi inseriti in piccole scatole di legno insieme agli oggetti, scatole senza coperchi affinché il messaggio possa librarsi dall’autrice ai fruitori.

Artista cagliaritana interessata agli aspetti creativi delle attività artigiane, approda allo studio della ceramica e della pittura su tessili ricevendo riconoscimenti importanti. Le sue opere sono presenti a Pieve Santo Stefano, Nuoro, Roma, Collegno di Torino e Cagliari.

