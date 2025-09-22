Ultime News

22 Set 2025 Disordini Cremo-Parma,
indagati 4 tifosi crociati
22 Set 2025 El Mudo parla la sua lingua
e dipinge calcio anche in Serie A
22 Set 2025 “Camminando un Po”: il fiume tra
comunità, salute e solidarietà
22 Set 2025 Lombardia, nuova strategia regionale
per attrarre investimenti esteri
22 Set 2025 Il 27 e 28 settembre tornano
"Le Invasioni Botaniche d'Autunno"
Nazionali

Processo Grillo jr, la sentenza: 8 anni a Ciro, Capitta e Lauria. Sei anni e mezzo a Corsiglia

(Adnkronos) –
Ciro Grillo e i suoi tre amici sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo ai danni di due diciannovenni nel luglio 2019 a Porto Cervo. Il Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo tre ore di camera di consiglio ha condannato a 8 anni di reclusione Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5s, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, e a 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia. Nessuno dei quattro era in aula. Neppure la presunta vittima era in aula.  

 

