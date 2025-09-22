Ultime News

22 Set 2025 Indice sportività, Cremona 11esima
1° posto per gli sport di squadra
22 Set 2025 Ladyhawk, il Medioevo
fantasy in scena a Soncino
22 Set 2025 Infrarossi: parte il podcast di CR1
Storie di vita in multipiattaforma
22 Set 2025 Pizzighettone, il comitato contro
il raddoppio Rfi alza la voce
22 Set 2025 Le Parole in Scatola di Tiziana Contu
in mostra alla Biblioteca di Cremona
Nazionali

Serie A, oggi Napoli-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) –
Napoli-Pisa chiude la quarta giornata di Serie A. Oggi, lunedì 22 settembre, i campioni d’Italia in carica affrontano la squadra di Alberto Gilardino al Maradona per tornare in testa alla classifica. Gli azzurri arrivano da tre successi nelle prime tre partite di campionato, mentre i toscani hanno conquistato solo un punto alla prima giornata, contro l’Atalanta. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Napoli-Pisa in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Pisa, in campo stasera alle 20:45: 

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Politano, Lucca, Neres. All. Conte. 

Pisa (3-5-2) Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Nzola, Moreo. All. Gilardino. 

Napoli-Pisa sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno, ma sarà visibile anche su Dazn. Partita disponibile in streaming su Sky Go, NOW e sull’app di Dazn.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...