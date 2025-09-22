Ultime News

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala e Pd fermo

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia cala, il Pd frena, il Movimento 5 Stelle cresce. E’ il podio rappresentato dal sondaggio politico Swg che oggi, 22 settembre 2025, fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 se si andasse alle elezioni. Fratelli d’Italia, che si conferma ampiamente primo partito, cede lo 0,2%. 

La formazione guidata da Giorgia Meloni scende al 30,2%. Alle sue spalle, non cresce il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein rimangono al 21,9%. Cresce il M5S di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,2% e sale 13,5%. 

Passo avanti anche della Lega, che passa dall’8,7% al 9%. Giù invece Forza Italia, che cede lo 0,1% e scivola all’8%. In ascesa Verdi e Sinistra, ora al 6,7%. Più indietro Azione (3,3%), Italia Viva (2,2%), +Europa (2%). 

