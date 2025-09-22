Sciopero generale dei sindacati di base, oggi in tutta Italia, a sostegno della popolazione di Gaza.. Anche a Cremona una folta rappresentanza di lavoratori si è riunita davanti alla Prefettura. “Facciamo sentire la nostra vicinanza e solidarietà agli equipaggi della Flotilla, gridiamo forte il nostro orrore per il genocidio in atto, chiediamo al Signor Prefetto di trasmettere al governo italiano l’’indignazione dei cremonesi, la richiesta di protezione per i membri della Flotilla, garantendo l’arrivo degli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza”, affermano gli organizzatori.

Nello specifico, sono Unione Sindacale di Base (USB), Confederazione Unitaria di Base (CUB), AdL e Sgb, ad avere organizzato la mobilitazione anche per “dire stop all’economia di guerra che aumenta i fondi per il riarmo, togliendoli alla sanità e alla scuola pubblica, ai salari e alle pensioni.

“USB e CUB denunciano l’inerzia del governo italiano e dell’Unione Europea; il livello di ferocia dell’azione militare israeliana è tale da suscitare l’indignazione per gli orrori che la popolazione di Gaza subisce ma i governi in Europa, con l’eccezione della Spagna, hanno deciso di girarsi dall’altra parte e fingere di non vedere e non sapere cosa sta subendo il popolo palestinese”.

