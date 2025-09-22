Ultime News

22 Set 2025 Dlf e polemiche, l'ora della verità:
venerdì assemblea degli iscritti
22 Set 2025 Il 27 settembre al Filo la
presentazione libro di Bobo Craxi
22 Set 2025 OperaLombardia, la nuova
stagione presentata in Regione
22 Set 2025 "Mappata" la salute delle
acque sotterranee della Pianura
22 Set 2025 Campagna vaccinale antinfluenzale:
in Lombardia si parte il 1° ottobre
Trasporti, Grimaldi (Alis): “Logistica e mobilità sostenibile motori di crescita per l’Italia”

(Adnkronos) – “Alis è nata come associazione logistica dell’intermodalità sostenibile e negli anni si è allargata a porti, interporti, università, centri di ricerca e operatori di servizi. La nostra associazione non si occupa solo più di trasporto e di logistica ma soprattutto di mobilità sostenibile. L’ingresso di Ita Airways non è una conclusione, ma un ulteriore allargamento di una compagine associativa che cresce a favore del sistema Paese.” Così Guido Grimaldi, presidente Alis – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile – durante la Cerimonia di firma dell’adesione di Ita Airways ad Alis a Fiumicino. 

Alis rappresenta mezzo milione di lavoratori e aziende con un fatturato globale aggregato di 150 miliardi di euro, quindi Grimaldi ha sottolineando il peso del comparto: “Trasporto e logistica valgono circa il 12% del PIL nazionale. Per far crescere il Paese serve una logistica sostenibile e competitiva, capace di abbattere monopoli e barriere di mercato. È così che si favoriscono importazioni ed esportazioni, come dimostra la nuova linea Italia-Turchia che ha aperto a maggiori scambi con l’Anatolia e l’area orientale”. 

