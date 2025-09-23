Ultime News

23 Set 2025 Picchiato per un debito: la vittima
non si presenta in aula. "Ho paura"
23 Set 2025 Lo "Stauffer ex Cristiani" torna
a suonare dopo il restauro
23 Set 2025 Altra saracinesca abbassata
Chiude il negozio La Taglia Gaia
23 Set 2025 Tutela ambientale, accordo tra
il Comune di Cremona e Plastic Free
23 Set 2025 Alla scoperta del settecento:
apertura di Palazzo Calciati Crotti
Bolzano, dal 2026 i cani potrebbero pagare una tassa annuale e una di soggiorno

(Adnkronos) – L’addio definitivo all’esame del Dna obbligatorio, il ritorno della tassa per cani e, per la prima volta, l’introduzione di una tassa di soggiorno per i ‘turisti a quattro zampe’. È quanto prevede un disegno di legge dell’assessore altoatesino all’agricoltura, foreste e turismo Luis Walcher che, secondo quanto anticipa il quotidiano Dolomiten, dovrebbe entrare in vigore dal 2026. 

Il tracciamento genetico era stato introdotto per risalire ai proprietari che non rimuovevano le deiezioni dei propri animali, ma la misura si è rivelata di difficile applicazione. Per questo la provincia di Bolzano punta ora a introdurre a livello locale la tassa sui cani. 

L’ipotesi è di 100 euro l’anno per ogni animale, con un’esenzione biennale per i cani già registrati nel database genetico. La novità assoluta è la tassa di soggiorno per i cani dei turisti, fissata a 1,50 euro al giorno. Le risorse saranno destinate alla pulizia delle strade e alla realizzazione di aree dedicate agli animali, fermo restando l’obbligo di raccogliere le deiezioni, con multe tra i 200 e i 600 euro.  

