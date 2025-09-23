Meloni: “Presenteremo una mozione per il riconoscimento della Palestina, ma con il rilascio degli ostaggi e Hamas fuori”

(Adnkronos) – “Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas”. E’ quanto ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi, martedì 23 settembre, in occasione del punto stampa a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

“Annuncio che la maggioranza presenterà in aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina”.

Sulla Palestina “dobbiamo capire quali sono le priorità”. “Io non sono contraria al riconoscimento della Palestina però dobbiamo darci le priorità giuste – conclude -. Spero che un’iniziativa del genere possa trovare anche il consenso dell’opposizione, non trova sicuramente quello di Hamas, non trova magari il consenso da parte degli estremisti islamisti, ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buon senso”.

“Non credo che l’Europa sia ambigua nei confronti dell’Ucraina, credo che dobbiamo però lavorare insieme come Occidente se vogliamo portare a casa una pace giusta e duratura ed è quello che stiamo cercando di fare” dice Meloni, sottolineando quanto ci sia “bisogno dell’Europa” e degli “Stati Uniti”.

“Ho condiviso molte cose che ha detto Trump nel suo intervento” sottolinea la premier. “Ho condiviso quello che dice sulla migrazione, ho condiviso buona parte di quello che dice sul Green Deal. Ho condiviso anche alcuni passaggi sul fatto che gli organismi multilaterali per lavorare bene e migliorare il loro ruolo in un contesto come quello nel quale ci troviamo, chiaramente devono sapere anche rivedere quello che non funziona” conclude.