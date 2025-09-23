Ultime News

23 Set 2025 L'Antica Osteria del Fico
chiude i battenti
23 Set 2025 Confcommercio, bis di Badioni
Stanga e De Lorenzi vicepresidenti
23 Set 2025 "Suono d'Italia": violino speciale
di Confartigianato per l'Arma
23 Set 2025 Bettini presidente Comitato
provinciale Fondazione Omri
22 Set 2025 A Cremona il corso "Road
tour 2025: dirigere lo sport "
Nazionali

Milan-Lecce, oggi i sedicesimi di Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Coppa Italia dopo il quarto turno di Serie A. Oggi, martedì 23 settembre, il Milan ospita il Lecce a San Siro nei sedicesimi di finale del torneo. La squadra di Allegri è reduce da tre successi consecutivi in campionato, uno di questi proprio contro la squadra di Di Francesco, che dopo il pari alla prima giornata contro il Genoa ha inanellato tre sconfitte di fila. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Milan-Lecce di Coppa Italia, oggi alle 20:45:  

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri 

Lecce (4-3-3) Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N’Dri. All. Di Francesco 

La sfida tra Milan e Lecce sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Mediaset, Italia 1. La partita sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.  

