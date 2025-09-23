Ultime News

23 Set 2025 "Il corpo è un dono": il 26
settembre camminata per la salute
23 Set 2025 Caos al carcere di Cremona,
violenta protesta dei detenuti
23 Set 2025 Lavoro, 175 opportunità
per chi cerca in provincia
23 Set 2025 Infermiere di quartiere, parte
sperimentazione al Boschetto
23 Set 2025 Morte di Florin Manea,
disposta l'autopsia
Nazionali

Paura vicino alla Sinagoga di Roma, una moto si schianta sulla pensilina del bus: ferita anziana

(Adnkronos) – Paura sul lungotevere a Roma, dove, all’altezza di ponte Garibaldi, a pochi passi dalla Sinagoga, un uomo in sella a una enduro e con il casco regolarmente indossato, forse a causa di un ostacolo improvviso sulla strada, ha perso il controllo della moto schiantandosi contro la pensilina della fermata, mandando la vetrata in frantumi e rischiando di travolgere le persone in attesa del bus. E’ successo poco fa.  

La maggior parte dei passanti è riuscita a schivare la moto che ha però colpito un’anziana, rimasta ferita. Il centauro è stato trasportato in ospedale. Sul posto gli agenti della polizia locale impegnati nei rilievi.  

 

 

