Nazionali

Roberto Bolle sul palco con bandiera Palestina, il messaggio per Gaza

(Adnkronos) –
Roberto Bolle si schiera con Gaza. Nella giornata di sciopero nazionale indetta ieri, lunedì 22 settembre, in solidarietà a quanto sta avvenendo nella Striscia con la nuova offensiva di Israele nella guerra con Hamas, a prendere una netta posizione è stato anche il ballerino italiano. Al termine del suo spettacolo al Teatro alla Scala, a Milano, Bolle si è preso gli applausi della platea mostrando tre bandiere della Palestina, una tenuta in mano dallo stesso Bolle, ma non solo. 

Il ballerino ha proiettato sullo schermo sul fondo del palcoscenico la scritta: “Stop al genocidio” e ha poi condiviso il tutto sul proprio profilo Instagram: “Ognuno sceglie da che parte della storia vuole stare”, ha scritto Bolle, “Grazie al Teatro alla Scala e a tutti i colleghi scaligeri per aver scelto di stare dalla parte giusta”. 

 

