Schiacciato da sacco di juta nel Chietino, morto un operaio

(Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro, la notte scorsa, in un’azienda a Torino di Sangro (Chieti). Un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un pesante sacco di juta all’interno della Prima Eastern, una ditta che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. I militari sono al lavoro per ricostruire esattamente la dinamica e le cause dell’accaduto.