Ultime News

23 Set 2025 Calo nascite in Lombardia: a Cremona
e Pavia il saldo naturale peggiore
23 Set 2025 L'Antica Osteria del Fico
chiude i battenti
23 Set 2025 Confcommercio, bis di Badioni
Stanga e De Lorenzi vicepresidenti
23 Set 2025 "Suono d'Italia": violino speciale
di Confartigianato per l'Arma
23 Set 2025 Bettini presidente Comitato
provinciale Fondazione Omri
Nazionali

Schiacciato da sacco di juta nel Chietino, morto un operaio

(Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro, la notte scorsa, in un’azienda a Torino di Sangro (Chieti). Un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un pesante sacco di juta all’interno della Prima Eastern, una ditta che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. I militari sono al lavoro per ricostruire esattamente la dinamica e le cause dell’accaduto. 

