Sui muri del Liceo Manin e su alcune vetrine del centro cittadino sono comparse scritte vandaliche inneggianti alla “Palestina Libera”. Si tratta di un gesto grave e inaccettabile, che colpisce non solo edifici pubblici e proprietà private, ma l’intera comunità cremonese.

Questi comportamenti non hanno nulla a che vedere con la libertà di espressione, che deve sempre esercitarsi nel rispetto delle regole e delle istituzioni. Nulla può giustificare questi atti, che offendono il decoro urbano e i valori di convivenza civile.

Ribadisco la mia piena fiducia nelle Forze dell’Ordine, che sono al lavoro per identificare i responsabili, e auspico che vengano rapidamente consegnati alla giustizia.

Cremona deve essere una città in cui il confronto politico e culturale si svolge nelle sedi opportune, sempre nel rispetto della legge e mai attraverso atti vandalici.”

Matteo Carotti, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Cremona

