Il Presidente della IV Commissione Attività Produttive di Regione Lombardia, Marcello Ventura, ha partecipato alla seduta dell’intergruppo regionale sull’economia dello spazio, evidenziando l’importanza strategica del settore aerospaziale e il suo impatto sull’economia e la ricerca.

“L’industria aerospaziale in Lombardia non è solo un vanto a livello nazionale, ma rappresenta un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo” – ha affermato il Presidente Ventura, componente dell’intergruppo – “Come ci è stato rappresentato dal Presidente del Lombardia Aerospace Cluster, Paolo Cerabolini, il nostro territorio ospita oltre 200 imprese che impiegano più di 28.000 addetti, generando un fatturato che supera i 6 miliardi di euro. Queste cifre dimostrano chiaramente il ruolo cruciale che la nostra filiera gioca nel panorama economico del Paese”.

Ventura ha inoltre sottolineato il forte legame tra l’industria e l’innovazione tecnologica, evidenziando il lavoro dell’Intergruppo sull’economia dello spazio, promosso dal capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Christian Garavaglia.

“La filiera dell’aerospazio rappresenta un elemento di innovazione e futuro per la nostra economia,” ha sottolineato il capo gruppo Christian Garavaglia. “La finalità che ci siamo posti è quella di supportare e sviluppare questa realtà con la Giunta regionale. Crediamo fortemente in questo settore in totale espansione, con importanti ricadute a livello occupazionale.”

Conclude Ventura: “Il nostro obiettivo è reperire nuovi canali di finanziamento, sostenendo il settore aerospaziale lombardo e consolidando il ruolo di leader, con importanti ricadute occupazionali e scientifiche per tutto il territorio”.

© Riproduzione riservata