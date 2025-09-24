Aerospazio, Ventura: "settore
lombardo motore di crescita"
Il Presidente della IV Commissione Attività Produttive di Regione Lombardia, Marcello Ventura, ha partecipato alla seduta dell’intergruppo regionale sull’economia dello spazio, evidenziando l’importanza strategica del settore aerospaziale e il suo impatto sull’economia e la ricerca.
“L’industria aerospaziale in Lombardia non è solo un vanto a livello nazionale, ma rappresenta un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo” – ha affermato il Presidente Ventura, componente dell’intergruppo – “Come ci è stato rappresentato dal Presidente del Lombardia Aerospace Cluster, Paolo Cerabolini, il nostro territorio ospita oltre 200 imprese che impiegano più di 28.000 addetti, generando un fatturato che supera i 6 miliardi di euro. Queste cifre dimostrano chiaramente il ruolo cruciale che la nostra filiera gioca nel panorama economico del Paese”.
Ventura ha inoltre sottolineato il forte legame tra l’industria e l’innovazione tecnologica, evidenziando il lavoro dell’Intergruppo sull’economia dello spazio, promosso dal capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Christian Garavaglia.
“La filiera dell’aerospazio rappresenta un elemento di innovazione e futuro per la nostra economia,” ha sottolineato il capo gruppo Christian Garavaglia. “La finalità che ci siamo posti è quella di supportare e sviluppare questa realtà con la Giunta regionale. Crediamo fortemente in questo settore in totale espansione, con importanti ricadute a livello occupazionale.”
Conclude Ventura: “Il nostro obiettivo è reperire nuovi canali di finanziamento, sostenendo il settore aerospaziale lombardo e consolidando il ruolo di leader, con importanti ricadute occupazionali e scientifiche per tutto il territorio”.