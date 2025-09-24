Ultime News

24 Set 2025 Domenica in Cattedrale
l’ordinazione di cinque diaconi
24 Set 2025 Politecnico, prime lauree
nel nuovo Campus di Cremona
24 Set 2025 Infortunio sul lavoro: 48enne
rischia amputazione di una gamba
24 Set 2025 Regione stanzia risorse per spese
sociali. Piloni: "Non sufficienti"
24 Set 2025 Polizia Locale, al via corso per
61 agenti da tutta la Regione
Nazionali

Cyberattacco aeroporti europei, arrestato un uomo poi rilasciato su cauzione

(Adnkronos) – La polizia britannica ha arrestato un uomo sui 40 anni in relazione all’attacco hacker che nei giorni scorsi ha provocato il caos in alcuni dei principali aeroporti europei, inclusi Bruxelles, Berlino e Londra Heathrow. 

La National Crime Agency (Nca) ha riferito che il sospettato è stato rilasciato su cauzione dopo che gli agenti lo hanno arrestato ieri sera nel West Sussex, nel sud-est dell’Inghilterra, con l’accusa di reati ai sensi del Computer Misuse Act. 

“Sebbene questo arresto sia un passo positivo, l’indagine su questo incidente è nelle sue fasi iniziali e rimane in corso”, ha affermato in una nota il vice direttore dell’Nca, Paul Foster. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...