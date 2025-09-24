Ultime News

24 Set 2025 Domenica in Cattedrale
l’ordinazione di cinque diaconi
24 Set 2025 Politecnico, prime lauree
nel nuovo Campus di Cremona
24 Set 2025 Infortunio sul lavoro: 48enne
rischia amputazione di una gamba
24 Set 2025 Regione stanzia risorse per spese
sociali. Piloni: "Non sufficienti"
24 Set 2025 Polizia Locale, al via corso per
61 agenti da tutta la Regione
Nazionali

Dallas, sparatoria in ufficio Ice: almeno tre feriti

(Adnkronos) – Almeno tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta oggi nell’ufficio dell’Ice a Dallas. Lo riferisce Todd Lyons, direttore dell’agenzia federale che applica le politiche anti-migranti dell’amministrazione Trump. “Le informazioni preliminari parlano di un possibile cecchino – ha detto Lyons secondo quanto riporta la Cnn – abbiamo tre individui colpiti in questo momento, non ho informazioni sulle loro condizioni, sono stati trasferiti in ospedale”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...