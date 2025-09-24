Ultime News

24 Set 2025 Con Ilenia e Francesca
la scienza è spiegata benissimo
24 Set 2025 Aerospazio, Ventura: "settore
lombardo motore di crescita"
24 Set 2025 Violenza in casa: in un anno Aida
ha accolto 91 donne maltrattate
24 Set 2025 San Camillo guarda al futuro
Inaugurata la nuova Fisioterapia
24 Set 2025 Gaza: Cgil Cremona in presidio
venerdì davanti alla Prefettura
Escher torna a Milano. Al MUDEC “M.C. Escher, fra arte e scienza”

MILANO (ITALPRESS) – Con ‘M.C. Escher, fra arte e scienza’, l’artista olandese noto per le sue architetture impossibili, illusioni ottiche, tassellazioni torna a Milano dopo 10 anni. La mostra è allestita al MUDEC, dal 25 settembre 2025 all’8 febbraio 2026. La mostra, prodotta da 24 ORECultura – Gruppo 24 ore con il supporto di Turisanda1924, brand di viaggi parte di Alpitour World, è stata resa possibile dalla Fondazione olandese M.C. Escher che custodisce la più grande collezione museale pubblica al mondo dell’artista. Un progetto espositivo che ne propone uno sguardo inedito indagando il suo linguaggio visivo che unisce arte e matematica.
