Maltempo sull’Italia, trovato il corpo della turista dispersa nell’Alessandrino. Stato di emergenza in Veneto

(Adnkronos) – E’ stato trovato oggi, mercoledì 24 settembre, il corpo della turista dispersa, dopo essere stata travolta dalle acque di un torrente in piena nell’Alessandrino. Il cadavere della donna è stato localizzato dai vigili del fuoco a circa 4 chilometri a valle del campeggio di Spigno Monferrato.

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato lo stato di emergenza per i danni da maltempo in relazione in particolare alle province di Rovigo, Padova e Venezia. Allagamenti ad abitazioni, scantinati, strade si sono registrati in provincia di Rovigo, in quella di Padova e di Venezia. In Polesine circa un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco con squadre di volontari della protezione civile con pompe ad alta capacità. Nella zona tra Trebaseleghe, Mirano, Salzano, Spinea e Noale c’è stata l’interruzione delle linee elettriche con circa 75 richieste di intervento. Attualmente la perturbazione è in diminuzione con fenomeni locali che interessano maggiormente prealpi, pianura e la costa nord-orientale con qualche fenomeno isolato in provincia di Treviso.

A Trebaseleghe nel Padovano l’intervento dei vigili del fuoco è stato provvidenziale per salvare una mamma con un neonato che era rimasta bloccata nella sua auto ed era impossibilitata a rientrare a casa a causa delle strade allagate.

Sono oltre 600, dalla giornata di ieri, gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco per fronteggiare gli effetti del maltempo che da ieri sta interessando il Nord Ovest Italia. In particolare in Lombardia, nelle ultime 24 ore, le squadre del Corpo nazionale hanno effettuato 470 soccorsi tra le province di Milano, Monza Brianza e Como. Al momento sono operativi in regione 390 vigili del fuoco con 130 automezzi.

Ed è ancora allerta meteo gialla a Milano per rischio idrogeologico fino alle ore 14 di domani e per rischio temporali fino alle 6. L’allerta è diramata dal centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia.