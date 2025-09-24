Ultime News

24 Set 2025 Regione stanzia risorse per spese
sociali. Piloni: "Non sufficienti"
24 Set 2025 Polizia Locale, al via corso per
61 agenti da tutta la Regione
24 Set 2025 Raineri e i cavalieri delle acque:
i 25 anni di un’impresa italiana
24 Set 2025 Raccolta dei Raee e plastica dura,
il 27 settembre Ecocar a Cava
24 Set 2025 Chiusura Spazio Comune al
pomeriggio: interrogazione della Lega
Nazionali

Mondiali pallavolo, Italia batte Belgio e va in semifinale

(Adnkronos) – L’Italvolley maschile supera in tre set il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali di pallavolo in corso oggi 24 settembre nelle Filippine e vola in semifinale sabato contro la vincente tra Polonia e Turchia, in campo oggi alle 14 italiane. I ragazzi di De Giorgi si prendono la rivincita dopo la sconfitta contro i Red Dragons nella fase a gironi, 3-2, e chiudono con un netto 3-0 la sfida di oggi (25-13, 25-18, 25-18).  

